Москва, 5 октября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Во время презентации предстоящего кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» глава издательства Bubble Comics Артем Габрелянов раскрыл подробности работы над этим проектом. Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты спросили его о том, почему фильм изменился ещё до выхода на экраны.

«Я бы не назвал это ребутом (перезагрузкой — ИА REGNUM), так как ребут подразумевает выход фильма в прокат. Мы много времени работали над сценарием, какие-то вещи ушли, какие-то остались. Я никогда не был так уверен в успехе фильма, как сейчас с этим составом и сценарием», — сказал Габрелянов.

Он сообщил, что после того, как вышли тизеры, создатели фильма получили множество комментариев, которые были «не очень приятными». В итоге они убрали из сценария политическую подоплёку, оставив в нём главную проблематику «беспредела богатых людей, которые могут уйти от закона при помощи своих денег».

«Если говорить о сторонах, нам было важно рассказать историю с двух сторон: откуда берется зло и что мы им считаем. То же и с добром. Мы говорим о том, что такое героизм, кто такой — герой», — пояснил режиссёр фильма Олег Тихонов.

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Продюсеры картины также сообщили, что пока они не собираются экранизировать другие кинокомиксы издательства Bubble («Бесобои», «Союзники»), они намерены полностью сосредоточиться на персонажах «Майора Грома».

Они также заинтриговали будущих зрителей, посоветовав им обязательно остаться в зале после окончания фильма, отметив, что сцена после титров их «очень удивит».

«Мы создаём мир, который несколько отличается от нашего, поэтому там не будет камео известных политических персон, но мы создаём новых. Потому что комикс любит объем», — добавил режиссёр.

Артем Габрелянов заявил: создатели фильма хотят, чтобы о Майоре Громе «слышали везде». «От коробки пиццы до стены в подъезде», — пошутил глава Bubble Comics.

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Напомним, съемки полнометражного фильма «Майор Гром» стартовали в сентябре 2019 года. Согласно сюжету комикса, жизнь Санкт-Петербурга резко меняется после того, как в городе появляется человек в маске, называющий себя Чумным Доктором. Он начинает вершить самосуд над коррумпированными чиновниками.