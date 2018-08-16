Киев, 16 августа, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Граждане России, содержащиеся в украинских тюрьмах, написали в общей сложности 22 обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на граждан Украины, отбывающих наказания в российских тюрьмах, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 16 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Напомним, в средине июня российские деятели культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского террориста Олега Сенцова, которого украинская пропаганда называет «режиссером» и «политзаключенным».

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Отметим, что родственники Сенцова в ответ на подобную просьбу получили комментарий, в котором подробно разъясняется процедура помилования, прописанная в законе Российской Федерации.

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