В Кремле ответили на просьбу матери террориста Сенцова о помиловании

Москва, , 07:36 — REGNUM Украинский режиссёр Олег Сенцов, который приговорён в России к 20 годам колонии за террористическую деятельность, должен сам обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании. Правила этой процедуры матери заключённого Людмиле Сенцовой разъяснили в управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России в ответ на её просьбу о помиловании сына. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське» со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан.

Читайте также: ЕС вступился за Сенцова: Россию призывают обеспечить террористу лечение

Украинский «политзаключенный» бодр и активен спустя 88 дней «голодовки»

"Одновременно разъясняем, что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации […] процедура помилования начинается с личного ходатайства осуждённого о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание»,— говорится в сообщении.

Также в сюжете: Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию с Сенцовым

После этого прошение должны направить в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет глава государства. При этом сестра режиссёра выразила уверенность в том, что Сенцов самостоятельно писать прошение о помиловании не намерен. Однако пообещала вместе с адвокатом подумать над дальнейшими действиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал украинского режиссёра Олега Сенцова виновным в причастности к подготовке терактов в Крыму весной 2014 года и приговорил к 20 годам тюрьмы. На Украине Сенцова считают политическим заключенным. Назначенное судом наказание гражданин Украины отбывает в колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

В середине мая осуждённый объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмены РФ и Украины обсудили здоровье террориста Сенцова