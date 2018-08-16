Каспийск, Дагестан, 16 августа, 2018, 19:13 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения Пенсионного фонда России по городу Каспийску. Его обвиняют в коммерческом подкупе за незаконные действия, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный чиновник

У следователей имеется два факта мошенничества, когда начальник отделения за немалые деньги предлагал в одном случае оформить досрочные (льготные) пенсии, а в другом — липовые пенсии по инвалидности.

Так, в 2014 году подозреваемый предложил своему секретарю оформить её родителям и еще одной родственнице льготные пенсии. За эти услуги он попросил 310 тыс. рублей. Еще один факт уголовного дела был связан с мошенничеством. Подозреваемый пообещал местной жительнице за 470 тысяч рублей оформить её родственникам и ей самой пенсии по инвалидности.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Дагестане расследуется громкое дело об установлении липовых инвалидностей большому числу граждан. Его главным фигурантом является глава бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев. Как установило следствие, в преступную группу, которую он организовал из своих подчиненных, входило несколько десятков человек.

За взятки злоумышленники оформляли справки об инвалидности здоровым людям. В 2017 году таких фактов было выявлено более 300.