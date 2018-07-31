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Дело о липовых инвалидах в Дагестане обрастает новыми фигурантами

Происшествия

Следователи выявили еще шестерых участников преступного сообщества из бюро медико-социальной экспертизы

Дело о липовых инвалидах в Дагестане обрастает новыми фигурантами
maria-anne
Инвалидная коляска

Махачкала, 31 июля 2018, 19:34 — REGNUM  В Дагестане ширится круг подозреваемых по уголовному делу о липовых инвалидах. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете по региону, сегодня, 31 июля, число фигурантов возросло еще на шесть человек. Возбуждено три новых уголовных дела в отношении двоих руководителей и четверых сотрудников структурных подразделений главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану.

Новым подозреваемым в участии в преступной схеме предъявлены обвинения в четырех эпизодах получения взятки организованной группой и пяти эпизодах служебного подлога.

Как выявило следствие, в период с 2016 по 2017 годы должностные лица двух территориальных бюро медико-социальной экспертизы оформили справки об установлении инвалидности двоим гражданам, получив за это взятки в размере 150 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуются преступления, совершенные крупным преступным сообществом, руководил которым глава бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомед Махачев. По данным следствия, он создал организованную группу из числа руководителей подведомственных бюро, расположенных в городах и районах Дагестана.

За взятки они устанавливали инвалидность здоровым гражданам. Только в 2017 году таких фактов было выявлено более 300. Общая сумма ущерба от действий преступной группы составила 24 млн рублей.

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Среди подозреваемых по делу о липовых инвалидах близкие родственники Махачева. Так, 30 июля поместили под арест его брата, который пытался скрыться от следствия. Сам Магомед Махачев именно так и поступил, сбежав, по некоторым данным, на Украину.

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