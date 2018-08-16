Лондон, 16 августа, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Парламент Великобритании может вынести решение о запрете движения автомобильного транспорта в районе Вестминстерского дворца в Лондоне, передаёт 16 августа газета Times.

Клод Моне. Вестминстерский дворец. 1904

Как сообщается, соответствующее законодательное предложение разрабатывается в настоящее время на основе рекомендаций полиции по повышению безопасности зданий парламента. Инициатива возникла после ряда терактов, в которых использовались транспортные средства, уточняет издание.

По информации газеты, идею о том, чтобы сделать полностью пешеходной значительную часть исторического района Вестминстер поддерживает и мэр Лондона Садик Хан. Вместе с тем отмечается, что до принятия окончательного решения ещё далеко, и пока законодателями обсуждаются различные варианты ограничения движения.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа автомобиль Ford Fiesta въехал в ограждение возле здания парламента в Лондоне, в результате чего пострадали три человека. Водитель автомобиля был задержан. Правоохранительные органы Великобритании квалифицировали произошедшее как теракт.