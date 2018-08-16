Новосибирск, 16 августа, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Бывший директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Борис Мездрич, который был уволен после скандала из-за постановки оперы Вагнера «Тангейзер», стал директором московского театра «Практика». Информация о назначении размещена на странице театра в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета

«Согласно приказу департамента культуры города Москвы на должность директора Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» с 7 августа 2018 года назначен Борис Михайлович Мездрич», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич был уволен в марте 2015 года из-за скандала, разразившегося вокруг постера, который демонстрировался в постановке оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. По сценарию, главный герой снимал фильм «Венерин грот», а на рекламном постере изображалось распятие между раздвинутых женских ног. И хотя суд, в который с иском обратились православные активисты, не нашёл в такой демонстрации христианского символа состава правонарушения, Мездрича уволили. На его место был назначен глава Михайловского театра Владимир Кехман.

Бориса Мездрича в 2015 году назначали на пост исполнительного директора Театра на Литейном в Санкт-Петербурге, но в тот же день приказ о назначении был отменён.