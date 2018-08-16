Вильнюс, 16 августа, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Последний раз столь высокие цены на электроэнергию не только в Литве, но и во всех странах Прибалтики, наблюдались в 2011 году, констатировал сегодня, 16 августа, литовский поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Лампочка

«В июле изменения цен на электроэнергию были обусловлены затянувшейся почти на весь месяц жаркой и сухой погодой не только в Балтийских странах, но и во всех других торговых зонах биржи Nord Pool. Из-за теплой погоды вырос спрос на электроэнергию и снизился уровень воды в резервуарах гидроэлектростанций, последствием чего стал рост объемов выработки электроэнергии на ископаемом топливе», — цитирует пресс-служба компании слова главы Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги.

За месяц, в июле по сравнению с июлем, цена на электроэнергию в Литве составляла 54,56 евро за мегаватт-час, а в Латвии 54,55 евро за мегаватт-час — рост в обоих странах за месяц на 7%. В Эстонии цена составила 54,06 евро за мегаватт-час — рост на 13%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже после повышения цен, с сегодняшнего дня 16 августа, полностью был остановлен электрокабель мощностью в 700 мегаватт между Литвой и Швецией NordBalt. Ремонт продлится 2,5 месяца, а отсутствие соединения, по мнению специалистов, повысит цены на электроэнергию ещё больше.