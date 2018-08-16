Берлин, 16 августа, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Немецкий телеканал 3Sat накануне, 15 августа, выпустил в эфир сюжет, в котором была показана карта, на которой Крым был закрашен как территория Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Телеканал показал документальный фильм о России. В фильме, в частности, демонстрировалась карта, на которой полуостров Крым закрашен в такой же цвет, как и вся Россия.

Известно, что 3Sat вещает в Германии, Австрии и Швейцарии.

Стоит отметить, что западные СМИ довольно часто демонстрируют карты, на которых Крым показан как часть России. Каждый раз это вызывает гневный протест властей Украины, которые продолжают считать полуостров своей территорией.