Рим, 16 августа, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Представители обеих правящих партий Италии, «Лиги» и «Движения 5 звезд», внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении единой ставки налога для стартапов — 5% в течении первых пяти лет работы, сообщает информагентство Ansa в четверг, 16 августа.

vistavision Налог (вывеска)

Тот же законопроект предполагает введение единой ставки для предприятий малого бизнеса (с доходом не более 100 тысяч евро в год) на уровне 15%.

Предполагается, что закон вступит в силу с 2019 года.