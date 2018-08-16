Белгород, 16 августа, 2018, 17:08 — ИА Регнум. 25 августа в белгородском парке имени В.И. Ленина пройдет Фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат». По традиции на самый веселый праздник лета соберутся артисты различных жанров — клоуны, акробаты, танцоры, музыканты, художники и поэты из разных городов страны и ближнего зарубежья.

Леонид Соломаткин. Бродячие музыканты. 1870

В программе фестиваля шествия по городу, представления, викторины, ярмарки ремесленных товаров, картинные галереи на свежем воздухе, мастер-классы, фаер-шоу, концерты русской народной музыки и выступления рок-музыкантов.

Фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат» организован администрацией города при поддержке «Ассоциации фестивалей уличных театров России».