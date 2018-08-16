Москва, 16 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель руководителя Следственного комитета России по Москве Денис Никандров ответил перед правосудием за коррупцию. Обвинительный приговор сегодня, 16 августа, вынес Московский городской суд.

(сс) sajinka2 Наказание за взятку

Читайте также: Замглавы СКР по Москве задержали благодаря «застольным беседам»

Замруководителя СК по Москве Никандрова оставили под арестом до 15 сентября

Денис Никандров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Бывшему стражу порядка назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок коррупционер будет в колонии строгого режима. Кроме того, Никандров лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах. Также по решению суда он лишился специального звания генерал-майора юстиции.

«Рассмотрение данного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф «Секретно», — уточнили ИА REGNUM в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы 20 июля 2016 года. Всех троих заподозрили в получении взятки на сумму в один миллион долларов от криминального авторитета Шакро Молодого.