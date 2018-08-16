Якутск, 16 августа, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Дэниэл Рэдклифф записал видеообращение к поклонникам, в котором он пригласил их посетить фестиваль популярной культуры Ykt Geek Fest, который пройдёт в Якутске. Видео актёр разметил 15 августа на своей странице в соцсети Instagram.

Цитата из к/ф «Джунгли». реж Грег МакЛин. 2017. Австралия, Колумбия Дэниэл Редклифф

Редклифф сказал — его очень радует тот факт, что существуют такие форумы, как Ykt Geek Fest. Актёр добавил, что его поклонники, проживающие в Якутии, являются его «самыми северными фанатами». Он пригласил их всех посетить премьеру его новой картины «Опасное задание».

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Напомним, одной из последних актёрских работ Дэниэла Рэдклифа является роль в фильме «Джунгли», который вышел на большие экраны в 2017 году. В 2018 году, кроме ленты «Опасное задание», на большие экраны должна выйти картина «Пушки Акимбо» с его участием.