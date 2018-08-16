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Том Круз не захотел умирать в перезагрузке франшизы DC «Зелёный фонарь»

Культура

Актёр выставил кинокомпании условия по изменению сценария

Том Круз не захотел умирать в перезагрузке франшизы DC «Зелёный фонарь»
Цитата из к/ф «Миссия невыполнима». реж Брайан Де Пальма. 1996. США
Том Круз

Лос-Анджелес, США, 16 августа 2018, 11:44 — REGNUM  Кинокомпания Warner Bros. предложила Тому Крузу сыграть роль в перезагрузке франшизы «Зелёный фонарь». Актёр согласился рассмотреть это предложение, но с одним серьёзным условием. Об этом 15 августа рассказал портал Comicbook со ссылкой на инсайдеров.

https://twitter.com/ComicBook/status/1029971016640937984

Согласно сведениям, которые предоставил источник, персонаж Круза по сценарию будет убит. Актёр предупредил, что он откажется от предложенной роли, если этот момент сценария не поменяют.

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Напомним, проект нового фильма студии DC пока что находится на ранней стадии развития, первая информация о нём появилась в марте 2018 года, но до сих пор Warner Bros. не выступила с публичными заявлениями о том, что картине дан «зелёный свет». Ранее в СМИ появились слухи, что компанию Крузу в «Зелёном фонаре» может составить Генри Кавилл.

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