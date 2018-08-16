Ростов-на-Дону, 16 августа, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Спасти ребёнка не удалось — он скончался до прибытия врачей. Трагедия произошла 16 августа в Октябрьском районе, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комета РФ.

Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др Падение из окна

По имеющимся сведениям, мальчик залез на подоконник, оставшись в комнате без присмотра взрослых, и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе доследственной проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, число подобных случаев в Ростове-на-Дону в 2018 году выросло в три раза. С января по май выпало шесть детей. За этот же период 2017 года было зафиксировано два случая. Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра и установить специализированную фиксацию на окна.