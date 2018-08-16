Луганск, 16 августа, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Два раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 15 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Роза в грязи. Попранный мир

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Калиновку. Огонь велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 1 июля в Донбассе было объявлено «хлебное» перемирие, однако украинские войска не придерживаются его. Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявлял, что обстановка на фронте продолжает ухудшаться, а ВСУ все чаще используют для обстрелов минометы и артиллерийские установки калибром выше 100 мм.