Москва, 18 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных, которую поддержали зоозащитные организации разных стран. Проблема, к которой привлекает внимание этот день, стоит действительно остро — зачастую количество бездомных животных выше, чем число мест в приютах.

Первый приют для бездомных собак появился в Японии рядом с городом Эдо (ныне Токио) в 1695 году. В нём содержали порядка 50 тыс. животных, которые получали трехразовое питание. Обращались к собакам с почтением: их называли «господин» или «госпожа». В течение двух часов после обеда животным читали лекции по конфуцианству.

В США первые приюты для животных появились в 19 веке. Самый известный из них, «Столичное гуманное общество», был создан в 1883 году. Сейчас через него проходит около 10 тыс. брошенных собак и кошек. Основная задача приюта — поиск новых хозяев для животных. Его сотрудники — волонтёры в возрасте от 16 лет — кормят и лечат подопечных, гуляют с ними и проверяют, как четвероногие живут у новых хозяев.

В Великобритании первый официально зарегистрированный приют для бездомных животных появился в 1885 году в Дублине. Поначалу в нём содержали только кошек. Сейчас почти во всех британских приютах животных содержат неделю. Если за это время их не находят прежние хозяева, постояльцев отдают новым владельцам. При этом в некоторых приютах в исключительных случаях допускается эвтаназия.

В России существуют как частные, так и государственные приюты. Старейший из действующих частных приютов для бездомных животных был создан в Томилино в 1990 году. В некоторых приютах, например, в Серпухове, практикуют выдачу собак напрокат. Такая услуга пользуется большим спросом и востребована у тех, кто хочет завести собаку, но не уверен в своих силах. При этом многие, кто берет животных на прокат, оставляют собак у себя.

В России остро стоит проблема бездомных животных, что нередко возмущает зоозащитников. В начале августа они провели пикет у здания столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства против действующей в Москве системы отлова городских животных. По словам директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, в столице кошек отлавливают с помощью дротиков для собак. Из-за этого многие животные умирают в машине отлова, не выходя из наркоза. Переполненные приюты тоже нередко становятся последним пристанищем животных — из-за ненадлежащих условий они умирают. Зоозащитники настаивают на принятии городской программы стерилизации животных, введении моратория на их разведение и обязательном чипировании животных.