Москва, 16 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Утверждать то, что законодательная инициатива будет одобрена, невозможно, ведь она направлена только на то, чтобы определить стоимость формы и конкретные российские фабрики, потому с такой инициативой будут согласны не все, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

А.В. Волков. Первое сентября. 1951

Ранее о необходимости закрепить цены на школьную форму заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, стоимость формы для учеников младших классов должна быть установлена на уровне трех тысяч рублей, а цена формы для старшеклассников не может превышать четыре тысячи рублей. Также он предложил отдать заказы на пошив школьной формы российским фабрикам.

В действующем законодательстве отсутствуют нормативные акты, которые регулируют стоимость школьной формы, обязательность ее ношения и требования к школьной форме. В настоящее время образовательные организации с согласия родителей и обучающихся могут самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся.

О том, какой должна быть форма (цвет, фасон, эмблемы, правила ношения), принимается локальный школьный документ. Согласно закону об образовании, образовательное учреждение не должно решать за родителей, где, у какого изготовителя или продавца и по какой цене им приобретать такую форму — такого рода требования выходят за рамки полномочий школы.

Кроме того, при введении формы школа обязана принимать во внимание интересы малообеспеченных и многодетных семей. Ранее Минобрнауки России рекомендовало субъектам РФ принять нормативный правовой акт, устанавливающий требования к одежде обучающихся, а также организовать совместно с органами местного самоуправления проведение разъяснительной работы с участием региональных служб Роспотребнадзора, с руководителями образовательных учреждений, родителями, обучающимися и педагогической общественностью по вопросу введения требований к одежде шкрольников.

При выборе, покупке или самостоятельном пошиве формы одежды обучающегося родителям необходимо, прежде всего, ориентироваться на тот факт, установлены ли требования к ней, а также какие требования установлены локальным нормативным актом образовательной организации, в которой планируется осуществлять обучение. Вместе с тем локальный нормативный акт образовательной организации не должен определять фирму (организацию, хозяйствующий субъект), в которой родители обязаны осуществлять покупку школьной формы.

Утверждать то, что законодательная инициатива будет одобрена, невозможно, ведь она направлена только на то, чтобы определить стоимость формы и конкретные российские фабрики, потому с такой инициативой будут согласны не все. Было бы целесообразным установить на федеральном уровне обеспечение школьной формой семей, которые нуждаются в социальной поддержке государства.

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