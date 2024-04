Вашингтон, 16 августа, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Россия оказалась в числе пяти стран, которые невозможно завоевать. Об этом пишет американский портал We are the Mighty, специализирующийся на военной тематике. Причин, которые сводят на нет попытки военного захвата РФ, по мнению издания, несколько. Прежде всего, это огромная территория, на которой распростёрлась страна, сложные климатические условия, а также особенности самосознания.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее любому захватчику», — предупреждают авторы статьи, напомнив о том, как закончилось вторжение гитлеровской Германии на территорию СССР в 1941 году.

На портале добавили, что врагам России придётся сражаться с «каждым русским» в 11 часовых поясах. Кроме того, отмечается, в случае нападения на Россию, на её стороне начнут воевать республики бывшего СССР, в частности Казахстан.

«Многие из них все ещё очень лояльны к России и готовы взять в руки оружие, чтобы бороться за своих российских друзей. Это только расширяет диапазон и разнообразие людей, климата и географии. Пустыни Казахстана, горы и леса Кавказского региона, берега Черного и Каспийского морей», — говорится в статье.

We Are The Mighty отмечает, что русские — «выносливые» и «умелые воины».

Также в числе стран, которые невозможно победить, издание называет США. Здесь главными козырями становятся сильная армия, большая территория и высокая численность населения. Кроме того, Соединённые Штаты были названы неуязвимыми также и из-за разрешения гражданам страны иметь личное оружие. В Китае захватчики столкнутся с населением в 1,3 млрд человек, большой площадью, развитой экономикой, а также заболеваниями, которые распространены из-за перенаселенности. Афганистан и Индию спасут климатические и географические особенности, а также многонациональное население.