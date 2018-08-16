Москва, 16 августа, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На торгах Мосбиржи 15 августа рубль не смог удержать начавшийся накануне рост. Этим воспользовались доллар и евро. К вечеру доллар вырос по отношению к рублю на 1,65% до 67,537 руб. Евро вырос к рублю чуть меньше — на 1,5% до 76,458 руб. Однако в среду доллар и евро так и не смогли полностью отыграть падение к рублю, произошедшее 14 августа, темпы роста этих валют к рублю оказались недостаточными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

На рубль, вероятно, негативно повлияли итоги прошедшего 15 августа аукциона по размещению выпуска ОФЗ-ПД №25083RMFS с погашением в декабре 2021 года. Из предложенного объема выпуска в 10 млрд руб. по номиналу Минфину удалось разместить всего лишь чуть больше половины на сумму в 5,745 млрд руб. Таким образом, эта ситуация подтвердила бегство капитала инвесторов из рублевых активов.

На ICE баррель Brent 15 августа сильно упал в цене, а вечером 15 августа нефть подешевела на целых 3% до $70,56, пробив важный уровень поддержки в $71 за баррель, что было связано с неожиданным ростом коммерческих запасов нефти в США вместо ожидаемого снижения. Пара EUR/USD на торгах 15 августа опять обновила годовой минимум, подешевев на 0,38% до 1,13 005 долл. за евро. В ближайшие дни доллар будет колебаться в диапазоне 66,5−68 руб., а евро — в диапазоне 76−77 руб.

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