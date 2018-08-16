Пекин, 16 августа, 2018, 06:42 — ИА Регнум. Мирное собрание по случаю 73-й годовщины безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне прошло в столице провинции Цзянсу на востоке Китая городе Нанкине, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Японские солдаты в Нанкине

Представители из Китая, Японии, США и Таиланда приняли участие в мероприятии, которое прошло в Зале памяти жертв Нанкинской резни, поминая 300 тыс. человек, которые были жестоко убиты и замучены японскими милитаристами. С 13 декабря 1937 года в течение шести недель японцы истребляли жителей города.

«Мы решили приехать в Китай, чтобы отметить это событие, потому что китайский народ является жертвой войны и все его жертвы заслуживают памяти», — заявил глава японской антивоенной неправительственной организации Мияучи Йоко, который приезжает на мероприятие уже 22-й раз.

Напомним, что Япония на государственном уровне так и не признала своей вины за невинные миллионы жертв милитаризма в Китае и других странах Азии. Более того, высшее руководство страны продолжает упорно почитать военных преступников класса А, не подлежащих реабилитации, в своих храмах.