Пекин, 16 августа, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Китай призвал Японию взглянуть в лицо и отрефлексировать по поводу её истории вторжения в Китай, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Sharat Ganapati Храм Ясукуни

«В храме Ясукуни чествуется японские военные преступники времен Второй мировой войны класса А, которые напрямую несут ответственность за агрессию», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, комментируя недавние новости в СМИ.

В частности, японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершил ритуальные подношения в храме Ясукуни в Токио, где чтят японских милитаристов. Лу также призвал Японию честно взглянуть на историю её вторжения в Китай, отрефлексировать над содеянным и вновь завоевать доверие её азиатских соседей.

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Напомним, что осуждения со стороны Китая религиозного почитания японскими политиками военных преступников, не подлежащих реабилитации, столь же постоянны, как и само почитание, о чем неоднократно сообщало ИА REGNUM.