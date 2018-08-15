Ереван, 16 августа, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Второй за день сигнал о заложенной бомбе в Ереване оказался ложным. 15-го августа в 21:33 неизвестный позвонил в службу «911» и пригрозил, что собирается взорвать бомбу в гостинице «Силачи» на проспекте Тиграна Меца в Ереване. В 22:20 спасатели завершили эвакуацию людей из гостиницы (120 человек).

«В 23:36 поисковые работы завершились: ничего опасного не обнаружено», — сообщает пресс-служба МЧС Армении.

15 августа в первой половине дня спасатели эвакуировали несколько сот человек из правительственного здания в центре Еревана, где находится Минздрав Армении. Ранее в полицию поступил звонок о заложенной в министерстве бомбе, который также оказался ложным. Выяснилось, что гражданин Армении недоволен тем, что после онкологической операции, из-за того, что назначенные ему лекарства не зарегистрированы в Армении, ему пришлось пройти курс химиотерапии.