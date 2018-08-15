Москва, 16 августа, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Культ Бандеры не приживается на Украине, несмотря на старания киевских властей, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

«Укро-националистка Л. Ницой бьет тревогу: дети на Украине не знают ничего о Бандере. В детском лагере на свой вопрос она получила гениальный ответ: «Бандера это тот, кто играет на бандере». Вопреки стараниям власти и факельным шествиям не прививается на Украине культ лжегероя», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1029816723401318400

Как сообщало ИА REGNUM, украинская писательница Лариса Ницой возмутилась случаем в одном из детских лагерей Украины, когда во время «интеллектуальной» викторины школьники из Киева, Днепропетровска, Харькова и других городов не смогли ответить писательнице, кто такой Бандера.

По ее мнению, это является недоработкой учителей, которые недостаточно в школе прославляют коллаборационистов и преступную организацию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).