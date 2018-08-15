Москва, 15 августа, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Организаторы первой в России масштабной выставки загадочного художника Banksy прокомментировали его реакцию на экспозицию. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 15 августа, организатор выставки в России Александр Начкебия.

Infrogmation of New Orlean Banksy

В Центральном доме художников в Москве уже несколько дней проходит выставка работ Banksy. Выставка продлится до 2 сентября. Впервые в России представлены почти 100 экспонатов, среди которых и оригинальные работы Banksy, а также редкие принты и фотографии его работ, уличные объекты и даже мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством этого художника-загадки.

Дело в том, что широкой общественности до сих пор неизвестно, кто же именно скрывается за псевдонимом Banksy. Однако, его ироничные и остроумные работы, а подчас и довольно провокационные, изменили массовое представление об уличном искусстве.

Тематика большинства работ Banksy направлена против политики вообще, войны, капитализма и морализаторства. Практически любая работа Banksy становится предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, коллекционеров и художественных критиков. Экспонаты для выставки в ЦДХ предоставили галерея Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частные коллекционеры.

И вот оказалось, что выставка в ЦДХ никак не согласована с самим Banksy. В его аккаунте в социальной сети Instagram (аккаунт имеет метку верификации, но кто именно за ним скрывается, установить невозможно) появился скриншот разговор Banksy с одним из его поклонников.

Поклонник спрашивает Banksy, имеет ли он отношение к выставке, а также жалуется, что вход на неё стоит аж 20 фунтов стерлингов. Banksy отвечает, что никакого отношения к выставке не имеет, но не может посчитать факт её проведения смешным. Тогда поклонник предлагает Banksy предпринять некие меры, например выпустить пресс-релиз с официальным заявлением или что-то в этом роде. Но Banksy отвечает, что он не уверен в том, что ему следует жаловаться на размещение изображений без разрешения.

Стоит отметить, что сам Banksy прославился именно благодаря тому, что наносил граффити в том числе на различные здания без разрешения властей, что по сути является вандализмом.

В итоге Banksy согласился на уговоры поклонника сделать хоть что-то и опубликовал скриншот этого разговора.

Организатор выставки в России Александр Начкебия заявил, что выставка ЦДХ изначально не позиционировалась как согласованная с Banksy. Более того, он отметил, что организаторы с самом начала учитывали, что это выставка может вызвать у Banksy негативную реакцию.

«То, что Banksy обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже», — считает Начкебия.

Также он отметил, что вход на выставку стоит не 20 фунтов, а 8, кроме того, выставка доступна льготным категориям граждан. Вся экспозиция собрана из работ Banksy, которые хранятся у частных коллекционеров или в музеях, и у всех у них есть право выставлять его работы.

Начкебия рассказал, что выставку посетили уже 252 тыс. человек, и скорее всего цифра превысит 300 тыс. Для Banksy это рекорд, так как даже выставки, организованные им самим, никогда не посещало столько народу.