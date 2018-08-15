Ульяновск, 15 августа, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Он утонул, переплывая реку вместе со сверстниками, сообщает следственное управление СКР.

Трагедия произошла в Ульяновске 14 августа возле села Карлинское Ленинского района.

«По предварительным данным, четверо подростков переплывали реку Свиягу. Один из них отстал и утонул», — говорят в следственном управлении.

Были организованы поисковые мероприятия. Тело обнаружили 15 августа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июле в регионе было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек. По предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва. В числе погибших — ребёнок.

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