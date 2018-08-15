Идлиб, Сирия, 15 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В южной части провинции Алеппо исламисты строят новые укрепления и баррикады вдоль линии фронта с сирийскими войсками, чтобы предотвратить потенциальное нападение.

Liveinternet.ru Боевики

На нескольких участках были замечены бульдозеры и другая тяжелая техника. Боевики группировки «Джабхат Тахрир Сурия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) концентрируют все свои усилия для отражения предполагаемого наступления сирийских правительственных войск.

К боям с Сирийской арабской армией готовятся и исламисты в провинции Идлиб. Идлиб — последний серьезный бастион боевиков в Сирии, сохранившийся после огромных территориальных потерь джихадистов по всей стране.

В этой провинции исламистские группировки объединились в Национальный освободительный фронт. Новый альянс был сформирован специально для отражения наступления сирийских правительственных войск.

На днях боевики выпустили видеоролик продолжительностью около 11 минут и опубликовали его в интернете. На нем показана подготовка элитного отряда спецназа боевиков «Подразделение 82» где-то в провинции Идлиб.

Подразделение специализируется на боях в условиях городской застройки. На видео видно, что вооружены спецназовцы автоматами АКМ, пулеметами ПКМ и ручными гранатометами РПГ-7.

По имеющейся информации, этот элитный отряд финансируется, обучается и вооружается турецкой армией.