Санкт-Петербург, 15 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Петербурга решила проверить бюджетные траты при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом ИА REGNUM сообщили в КСП.

A.Savin Стадион «Санкт-Петербург»

Сегодня состоялось заседание контрольного ограна, где было решено изменить план проверок. Туда включили проверку комитета по строительству Смольного «по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, законности и эффективности использования» городского бюджета при возведении стадиона «Санкт-Петербург», прозванного в народе «Зенит-Ареной».

Впрочем, стадион строился на протяжении почти 10 лет, а проверять аудиторы будут лишь деятельность комитета с 2016 по 2018 годы. Как уточнили в КСП, с таким предложением выступил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

«Проверка состоится в третьем-четвертом квартале 2018 года», — добавили в ведомстве.

Напомним, в связи с многомиллиардной стройкой было заведено несколько уголовных дел о хищении бюджетных средств. В июне Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего «строительного» вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который находится под стражей с ноября 2016 года. Оганесяну вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он полностью признал свою вину, но так и не сумел выйти из СИЗО.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2013 года Оганесян и другие преступники сговорились о хищении денег прямо на площадке строящейся арены на Крестовском острове. Они действовали «умышленно и из корыстных побуждений», полагает следствие. Деньги уже были перечислены из бюджета генподрядчику, которым на тот момент была «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». При этом в уголовном деле речь идет о хищении лишь 50 млн рублей, что в тысячу раз меньше общей стоимости стадиона. Более крупные суммы в уголовных делах не фигурируют.

Стадион «Санкт-Петербург» был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране, прославившись также и за рубежом. Строительство заняло вместо двух лет десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей. В прошлом году во время футбольных матчей у стадиона протекала крыша, в апреле 2018 года сломалось табло, постоянно возникали проблемы с выкатным полем, которое пришлось многократно менять. В 2016 году из-за очередной «нехватки средств» правительство решило срочно перебросить на арену почти 3 млрд рублей со строительства социальных объектов.

В июле 2016 года Смольный расторг контракт с «Трансстроем», после чего объектом занималась компания «Метрострой». «Трансстрой» же продолжает судиться с городскими комитетами.

На последнем заседании правительства Георгий Полтавченко заявил: ему известно, что некоторые чиновники комитета по строительству предпочитают работать с «жуликами» вместо добросовестных подрядчиков, регулярно повторяется история с хроническим неисполнением бюджета, и губернатор это терпеть больше не намерен.

Добавим, так как из года в год комитет показывает неутешительные результаты, Георгию Полтавченко постоянно приходится увольнять руководителей, и нынешний глава комитета Леонид Кулаков занимает свой пост всего лишь полгода.