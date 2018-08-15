Ташкент, 15 августа, 2018, 15:26 — ИА Регнум. С 2018/2019 учебного года в школах Узбекистана внедряются золотые и серебряные медали за прилежную учебу, сообщает 15 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Золотая медаль

Выпускники 11 классов получат золотую медаль в том случае, если они окончили девять классов с «отличием», стоят оценки «отлично» по всем промежуточным и итоговым контрольным работам, а также «отличные» оценки по итогам четвертей и учебных годов. Серебряную медаль будут давать за те же достижения, кроме «отличных» оценок за промежуточные и итоговые контрольные.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана был опубликован проект постановления правительства республики, который предложил внедрить в школы золотые и серебряные медали.