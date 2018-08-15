Валлетта, 15 августа, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Мигранты на борту гуманитарного корабля Aquarius ожидают в порту Мальты, сообщает агентство France Presse.

Ra Boe Aquarius

По словам местных властей, мальтийская армия мобилизована для облегчения высадки мигрантов, в основном из Сомали и Эритреи, которые должны будут пройти медицинскую проверку.

Напомним, несколько европейских государств — Испания, Португалия, Германия, Франция и Люксембург — в итоге согласились принять мигрантов.

Испания и Франция заявили, что примут по 60 беженцев. Германия, со своей стороны, обязалась принять до 50 человек, а Португалия заявила, что сможет разместить только 30 мигрантов.

24 июня лидеры ЕС не смогли достичь компромисса со сторонниками жесткой линии миграции, такими как Италия и Вышеградская группа (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша).