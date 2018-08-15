Таллин, 15 августа, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют два мадридских клуба, «Реал» и «Атлетико», пройдёт 15 августа в Таллине.

KertP Стадион «А. Ле Кок Арена»

Две мадридские команды сойдутся в очном противостоянии как победители еврокубковых турниров сезона 2017/18. «Реал» в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. «Атлетико» стал победителем Лиги Европы.

Отметим, что из «Реала» в межсезонье ушли главный тренер Зинедин Зидан и лидер команды Криштиану Роналду. «Атлетико», напротив, усилил состав, сохранив лидеров и пригласив ряд сильных футболистов.

Напомним, два предыдущих Суперкубка УЕФА выиграл «Реал». В 2016 году «сливочные» победили «Севилью» со счётом 3:2, а в 2017 году были сильнее «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

«Атлетико» два раза побеждал в Суперкубке. В 2010 году был обыгран «Интер», а в 2012 году — «Челси».