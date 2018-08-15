Санкт-Петербург, 15 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Введение обязательной квоты на поставку нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будет не вполне рыночным способом добиться снижения цены на бензин, использование такого метода приведет к краху некрупных компаний, у которых нет собственных НПЗ, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

Цистерны с нефтью

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство РФ поручило министерствам энергетики, финансов и экономики проанализировать возможность введения обязательного требования к нефтяникам направлять от 17,5% своей годовой добычи на российские НПЗ.

Увеличение поставок нефти на НПЗ действительно может привести к снижению цен на бензин, но предлагается довольно топорный метод — в виде обязательных поставок. В других странах это делают за счет биржевых торгов: сначала нефть могут покупать владельцы НПЗ, а потом уж экспортеры.

Переработка нефти в России убыточна для всех, в том числе и для госкомпаний. Обязательные объемы будет скупать «Роснефть», которой нужно загружать свои НПЗ. Они сокращают собственную добычу, и им нужны новые поставки.

17,5% — это очень весомая доля для нефтяников, особенно для малых компаний, у которых нет собственных НПЗ. Сейчас они экспортируют нефть. Теперь им, по-видимому, придется передавать части добычи на дискриминационных условиях. Нигде ведь не сказано, что предлагается рыночная торговля этими объемами. Это не вполне рыночный механизм.