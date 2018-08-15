Москва, 15 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Для нефтяных компаний в России могут ввести обязательное требование по отправке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не менее 17,5% от добытого сырья. Соответствующий вопрос правительство поручило проработать Минэнерго, Минфину и Минэкономики. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

В. А. Баталов. Краснокамские нефтепромыслы. Конец 1930-х

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При этом ни авторы инициативы, ни цели, на которые она направлена, в документе не указаны. Отмечается, что сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ, при этом в 2017 году из добытых 546,8 млн тонн нефти на первичную переработку пришлось 279,9 млн т. По мнению экспертов, если идея будет реализована, то она в основном ударит по независимым нефтедобытчикам, которые не имеют заводов и продают свою нефть не на чужие НПЗ, а на экспорт.

По словам источников издания, такая инициатива может быть связана с «Роснефтью», владеющей 13 крупными НПЗ и обеспечивающей 36% первичной переработки в России. Сообщается, что компания просит о поддержке наименее эффективных заводов — Ачинского, Ангарского, а также наиболее старых поволжских НПЗ — Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского и Саратовского. В «Роснефти» и других крупных нефтекомпаниях отказались от комментариев.