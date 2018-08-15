Киев, 15 августа, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Действующая власть на Украине не имеет плана развития страны и постоянно находится в «позиции попрошаек», заявил лидер украинской партии «Основа» Андрей Николаенко в эфире NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, а у них только попрошайническая позиция», — заявил Николаенко.

По его словам, благодаря постоянным кредитам Международного валютного фонда (МВФ) власти страны удерживают экономику от дефолта, однако вынуждены за это платить жители Украины.

Напомним, в сентябре Украину посетит делегация от МВФ, которая должна решить судьбу очередного транша для страны. Отметим, что ранее МВФ потребовал повышения цен на газ для населения в пределах 60%.

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