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Эксперт о кредите МВФ: Украина фактически в состоянии дефолта

Экономика

В ближайшие годы Украина будет работать на погашение внешних долгов

Эксперт о кредите МВФ: Украина фактически в состоянии дефолта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина. Дефолт

Киев, 10 августа 2018, 15:10 — REGNUM  Информация о том, что Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит, положительно влияет на валютный рынок. Международным кредиторам не выгодно, чтобы Киев объявил дефолт. Об этом 10 августа в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя сообщения в СМИ о том, что якобы МВФ согласился предоставить Киеву очередной кредит.

«Эта информация позитивно влияет на валютный рынок, мы прекрасно понимаем, что Украина фактически в состоянии дефолта. Эти кассовые разрывы, которые появились при социальных выплатах, — очень тревожный звоночек. Осталось несколько дней, чтобы увидеть, будет ли очередной кассовый разрыв. Это говорит о том, что мы фактически в состоянии дефолта, только никто это не хочет признавать. Это не выгодно действующей власти и внешним партнерам. Им нужна хоть худая и маленькая корова, лишь бы давала по 10 капель молока», — сказал Чаплыга.

По его словам, в ближайшие годы Украина будет работать на погашение внешних долгов.

«Действительно, на этот и следующие годы у нас приходятся пики по внешним выплатам. Всё государство будет работать на то, чтобы отдавать долги, которые брались за последние годы. Речь идет об огромных суммах», — сказал Чаплыга.

Напомним, ранее МВФ требовал повышения цен на газ для населения в пределах 60%. Украинское правительство заблокировало повышение цен на газ для населения. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн. (257 долл.) за 1000 куб. м.

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Украина и МВФ
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