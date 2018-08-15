Москва, 15 августа, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Бывший наставник владивостокского «Луча» Александр Григорян стал главным тренером женской команды ЦСКА. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram.

Soccer0010.com Александр Григорян на бровке

Григорян покинул пост главного тренера клуба из Владивостока в апреле 2018 года. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. Из-за этого в него даже бросили петуха.

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Ранее Григорян уже возглавлял женские команды, среди которых были тольяттинская «Лада», пермская «Звезда-2005». При Григоряне команда добилась высшего достижения среди российских команд, а именно вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2008/09.

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