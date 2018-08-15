Москва, 15 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. После четырех дней обвала рубль наконец-то нашел в себе силы перейти к восстановлению, отправив доллар с максимумов в районе 68,40 руб. к отметке 66,40 руб. По итогам сессии российская валюта восстановилась почти на 1,5%, тогда как к евро рубль подрос на 2%, до 75,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

«Облегчение российской валюте принесла общая стабилизация обстановки на развивающихся площадках, где все внимание сейчас направлено на турецкую лиру, которая восстановилась на 6% и тем самым обусловила угасание панических настроений. Тем не менее, инвесторы продолжают настороженно относиться к активам этого сегмента. Также в пользу рубля сыграла приостановка покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Скорее всего, интервенций не будет до 22 августа, когда Штаты планируют официально ввести санкции против РФ. Не стоит забывать и о подготовке экспортеров к налоговому периоду, который стартует сегодня и традиционно поддерживает нашу валюту во второй половине месяца», — пояснил эксперт.

Впрочем, пока сложно говорить о зарождении более или менее устойчивой тенденции восстановления — слишком много медвежьих факторов и неопределенности, которые еще дадут о себе знать. История с турецким финансовым кризисом еще даст о себе знать, как и санкционная тематика. Так что в случае отсутствия негативных новостей с двух этих направлений спекулянты могут еще немного вытянуть рубль вверх, но агрессивные распродажи с легкостью вернутся при первом же медвежьем сигнале.

«Сегодня, 15 августа, в ходе утренних торгов доллар растет на Форексе, нефть не может восстановиться после вчерашней просадки, а инвесторы снова бегут от рисков. Таким образом, пара доллар/рубль уже на старте сессии может возобновить рост с первичной целью на 66,70 руб.», — считает Ковалев.

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