Вашингтон, 15 августа, 2018, 08:16 — ИА Регнум. По мере того как США все больше отстраняются от происходящего на Ближнем Востоке, к чему стремились и бывший президент-демократ США Барак Обама, и его преемник республиканец Дональд Трамп, ослабевает и влияние Вашингтона, который уже не может так же эффективно управлять процессами в регионе, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Примерами такого ослабления автор считает, в частности, недавние дипломатические скандалы, разгоревшиеся между Саудовской Аравией и Канадой, а также США и Турцией. Причиной первого стала критика канадскими властями состояния прав человек в королевстве, где происходило преследование женщин-активистов. Игнатиус подчеркивает, что иного поведения он и не ожидал от наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда, который действует в регионе, из которого уходят США.

«Я по-прежнему желаю Мухаммеду бин Салману успешно провести реформу культурной, религиозной и общественной жизни в самой крупной и значительной суннитской арабской экономике», — пишет Игнатиус.

«Тем не менее ему сложнее поступать правильно на постамериканском Ближнем Востоке, где ролевые модели включают в себя таких авторитарных лидеров, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а нынешним воплощением могущества США является Дональд Трамп», — подчеркнул он.

Кроме того, даже президенту-республиканцу сложно повлиять на наследного принца Саудовской Аравии. Так, по некоторой информации Эр-Рияд в июне нынешнего года увеличил объемы добычи нефти, чтобы поспособствовать оказанию давления на Иран. Затем, в июле, Эр-Рияд на 40% сократил ранее увеличенные объемы, по данным Financial Times.

«Возможно, сделка Мохаммеда бин Салмана с Путиным по регулированию цен на нефть посредством так называемого ОПЕК Плюс значит больше, чем обещание Трампу», — продолжает автор.

Нынешнее лето также запомнится разногласиями между США и Турцией, чей лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что способен запугать кого угодно. Причиной очередного спора между Анкарой и Вашингтоном стал арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти отказываются выдавать США.

«Похоже, Эрдоган, готов поставить крест на блоке НАТО, нежели пойти на компромисс», — отмечает автор.

«Он, по всей видимости, считает — как и столь многие лидеры других стран в регионе, — что испортив отношения с США, он может заключить альтернативные соглашения с Россией и Китаем», — продолжает Игнатиус.

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Тем не менее, заключает он, даже на фоне ослабления военного и дипломатического влияния США, по-прежнему остается один элемент возглавляемого США миропорядка — доминирование США над глобальной экономикой. Эрдоган может считать, что сможет одержать верх с помощью блефа в деле с Брансоном, но турецкие банки, строительные компании и акционеры думают иначе.

Напомним, поводом для кризиса в отношениях Канады и Саудовской Аравии стали заявления главы канадского МИД Христи Фриланд по делу об уголовном преследовании Эр-Риядом правозащитников, которое было воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. В ответ на это королевство отозвало своего посла из Канады, а также объявило канадского посла в Эр-Рияде персоной нон грата, потребовав его выезда из страны в течение суток.

Причиной же очередного обострения отношений между США и Турцией стало дело американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в 2016 году по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. В ответ на отказ Анкары экстрадировать его в США глава Белого дома заявил об увелечении ввозных пошлин для Анкары на сталь и алюминий. В результате этого шага Вашингтона произошло резкое падение стоимости турецкой валюты.