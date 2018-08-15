Владивосток, 15 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Экскурсию по городам России на Дальнем Востоке, посвященную возвращению будущего российского императора Николая II из Японии в Санкт-Петербург в 1889 году, предложила туристам директор Международного института туризма и гостеприимства Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Галина Гомилевская, сообщает 15 августа пресс-служба вуза.

Николай II в путешествии

Она выступила с докладом на 7-м туристском форуме Северо-Восточной Азии и Расширенной Туманганской инициативы (РТИ), который приходил в Хуньчуне (КНР) в начале августа.

«Мы предложили маршрут «Арки Цесаревича: восточное путешествие Николая II». Экскурсия по городам посвящена возвращению Николая из Японии в Санкт-Петербург в 1889 году», — сказала Гомилевская.

По ее словам, путешествие, состоявшееся еще до коронации Николая, имеет высокую историческую ценность: в то время было установлено 18 арок в каждом из населённых пунктов, где побывал цесаревич. На сегодняшний день восстановлены пять арок: во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Чите и Мариинске. Маршрут предполагает передвижение автобусами, авиа и ж/д-сообщениями.

Добавим, Расширенная Туманганская инициатива призвана обеспечить межправительственное взаимодействие в регионе Северо-Восточной Азии. В состав организации входят четыре государства: Россия, Китай, Республика Корея и Монголия. Совет по туризму — один из четырёх действующих советов РТИ.

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