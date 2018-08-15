Москва, 15 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Доллар и евро на биржевых торгах 14 августа сильно упали к рублю, особенно евро. Впервые за несколько дней рубль получил шанс взять реванш и использовал этот шанс в полной мере. Доллар к вечеру упал по отношению к рублю на 2%, до 66,473 руб. Евро упал к рублю еще больше — на 2,3%, до 75,48 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По всей видимости, информация Банка России о том, что с 9 августа он более не покупает на бирже доллары и евро по поручению Минфина, обнадежила трейдеров, и в результате доллар и евро взяли передышку в росте. Скорее всего, ЦБ и Минфин не будут возобновлять покупки иностранной валюты на открытом рынке как минимум до 22 августа, пока не будут объявлены новые санкции США. Возможно, если рынок отреагирует снижением на введение первого пакета санкций, то покупки валюты Минфином будут отложены надолго.

Тем временем на торгах лондонской ICE 14 августа нефть марки Brent вечером начала понижаться, несмотря на умеренный рост в течение дня, и к 18:30 мск нефть подешевела на 0,13% к закрытию торгов понедельника, до $72,75 за баррель.

Пара EUR/USD 14 августа обновила очередной годовой минимум, снизившись на 0,52%, до 1,13 496 долл. за евро. Этому способствовала опубликованная вторая оценка темпов роста ВВП еврозоны за II квартал 2018 года, которые замедлились до 2,2%. Сегодня, 15 августа, доллар может торговаться в диапазоне 66−67 руб., а евро — в коридоре 75−76,5 руб.

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