Астана, 14 августа, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне продолжает угрожать введением новых тарифов на все растущее число китайских товаров, в Пекине заняты попытками обеспечить долю Китая в глобальной торговле. Для этого китайские чиновники стали заключать больше сделок со своим западным соседом — Казахстаном, сообщает сегодня, 14 августа, Caspian News.

David Dennis Китайская юань

С начала 2018 года американская администрация вводит все новые тарифы на китайские товары в рамках протекционистской политики президента Дональда Трампа, которая, по его словам, отвечает интересам национальной безопасности США и положениям об интеллектуальной собственности американских предприятий, а также помогает сократить дефицит торгового баланса с Китаем.

Китай, в свою очередь, ответил на это зеркально: введением аналогичных тарифов на продукцию американского производства. В результате у Пекина возникла необходимость поиска альтернативных рынков взамен американскому импорту. И пока Казахстан не может в должной степени увеличить экспорт соевых бобов в Китай, он значительно увеличил экспорт пшеницы: по состоянию на март 2018 года он увеличился на 50%.

Однако, предупреждает экономист Рустэм Жансейтов, в отношениях с Китаем казахстанские должностные лица должны быть крайне осторожны.

«Китай и Соединенные Штаты очень тесно связаны друг с другом и нуждаются друг в друге. То, что продается в США, производится в основном в Китае. Я думаю, что все эти «торговые войны» носят временный характер, они не продлятся долго. Поэтому на подобной основе мы не можем строить ничего долгосрочного», — отмечает эксперт.

Между тем Китай считается вторым по величине торговым партнером Казахстана, после России. По данным Казахстанского статистического комитета, в 2017 году экспорт Казахстана в Китай составил 5,8 млрд долларов, опередив импорт из Китая на 4,7 млрд долларов.

Казахстан в основном поставляет в Китай нефть, медь, уран, ферросплавы, цинк, железо и серу, а также пшеницу и семена подсолнечника. КНР же, в свою очередь, поставляет в Казахстан электронику, запорные клапаны, металлические трубы, центрифуги, кабельные проводники, жидкостные насосы, промышленное оборудование, поливинилхлорид, обувь, шины, велосипеды и подъемные устройства.

Глубокие корни имеют и инвестиционные связи Китая с Казахстаном. Почти за 27 лет независимости Казахстана от СССР Китай вложил в крупнейшую экономику Туркестана порядка 16 миллиардов долларов.

Согласно данным, предоставленным статистическим агентством Синьцзян-Уйгурского автономного округа, особо быстрыми темпами за последние шесть месяцев стала увеличиваться торговля между двумя странами в специальной экономической зоне «Хоргос — Восточные ворота», достигнув почти 20,7 млрд китайских юаней (около 3 млн долл). По сообщениям, за это время торговля в крупнейшем сухом порту мира подскочила почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, что специальная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота» была создана в рамках пятилетнего плана Казахстана на 2015−2020 годы. Расположена она в шести километрах от Алтынколя, пограничного перехода между Казахстаном и Китаем. СЭЗ дает Казахстану доступ к транспортному коридору «Западная Европа — Западный Китай», который является самой длинной дорогой в стране протяженностью 8 445 км. В месяц через Хоргос проходит примерно 65 поездов.