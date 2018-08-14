Концерн «Калашников» получает от экспорта более половины выручки
Москва, 14 августа, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Более половины выручки АО «Концерн «Калашников» за первые шесть месяцев текущего года получил от экспортных операций, сообщается 14 августа в квартальном отчете концерна.
vitalykuzmin.net
АК-12
В опубликованном 14 августа документе указано, что с 1 января 2018 года экспортная доля выручки АО «Концерн «Калашников» составила 51%.
«Доля экспортных операций концерна в структуре выручке по состоянию
Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах августа текущего года руководство АО «Концерн «Калашников» заявило об увеличении объема производства площадки «Ижмаш» на 10−15%.