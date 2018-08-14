Ташкент, 14 августа, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Государственный налоговый комитет Узбекистана предложил сократить перечень видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели без регистрации юридического лица. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, опубликованном 14 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

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В приложении к проекту документа приводятся изменения и дополнения в соответствующий перечень видов детальности. В частности, из перечня планируется исключить розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, ремонт текстильных изделий, обуви, транспортных средств и другие виды деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта заместитель министра финансов Узбекистана Вячеслав Пак заявил, что индивидуальных предпринимателей в республике планируется ограничить в видах деятельности. Мера принимается в рамках проекта концепции налоговой реформы до 2020 года.