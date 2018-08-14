Курск, 14 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Курская область находится на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна и на втором месте в России по урожайности. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом речь шла на заседании областного штаба АПК, которое 13 августа провел губернатор Александр Михайлов.

Питер Брейгель Старший. Жатва (фрагмент). 1565

Заместитель губернатора Алексей Золотарев рассказал, что уборка ранних хлебов в области почти завершена — убрано более 800 тыс. гектаров, или 99,9% зерна. Собрано 3,7 млн тонн зерна, средняя урожайность по региону составила 45 центнеров с гектара. В Кореневском, Суджанском и Глушковском районах этот показатель составил 50−57 центнеров с гектара.

Теперь курским аграриям предстоит уборка поздних зерновых, масличных культур, сахарной свеклы, а также подготовка к предстоящему севу озимых культур. Озимые культуры запланировано посеять на площади 500 тыс. гектаров. Семенной фонд озимых есть во всех районах, но из-за дождей при уборке семена некоторых районах частично проросли. Поэтому проверки семян на всхожесть в районах должны провести как можно скорее, чтобы успеть заменить некачественные семена.