Москва, 14 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, рубль вырос против доллара США на 2,3%, а против евро на 2,02%.15 августа, более вероятно, падение рубля возобновится, так как внешние факторы давления в виде санкций, слабости развивающихся рынков, стремительного падения турецкой лиры, что угрожает стабильности активов мирового фондового рынка, никуда не денутся. Более того, спрос на американскую валюту, как следствие монетарной политики ФРС США, а также классический защитный актив, будет и дальше расти, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

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Поддержку рублю 14 августа оказали нефть и доллар США, а вот 15 августа эти факторы могут уйти из рычагов влияния и поддержки российской валюты. Так, под влиянием негативной статистики из Китая доллар возобновит рост, а значит, и нефть имеет шанс на повторное тестирование уровня 71 доллар за баррель.

«Дополнительно 15 августа стоит принимать во внимание статистику из США по розничным продажам за июль и объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC, что традиционно является сильным драйвером роста волатильности. Если под эти публикации активизируется покупатель доллара в мире, то вторая половина дня среды для российского рубля станет периодом распродаж. В таких условиях покупки по паре USDRUB можно удерживать к уровню 67,50», — считает эксперт.

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