Москва, 14 августа, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Бюджет США носит откровенно антироссийский характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Горе-завоеватель

«Принятым военным бюджетом США прямо предлагают России потягаться с ними в гонке вооружений, провоцируют нас на это… Назвать принятый военный бюджет США оборонным — значит, погрешить против истины. Это — бюджет агрессии, бюджет давления на все несогласные в чем-то с США страны, реальная угроза для безопасности мира», — подчеркнул Клинцевич.

Если одним словом охарактеризовать новый оборонный бюджет США, то этим словом будет «милитаристский», продолжил он.

«Удовлетворив самые смелые запросы военно-промышленного комплекса и связанных с ним групп американского истеблишмента, этот бюджет одновременно помирил (понятно, что на время) демократов и республиканцев», — отметил сенатор.

Парламентарий не думает, что стоит слишком напирать на общую сумму выделенных финансовых средств — около 716 млрд долларов, — хотя она и является рекордной в истории страны. По его мнению, важнее направленность оборонного бюджета.

Прежде всего, Клинцевич подчеркнул, что «бюджет носит откровенно антироссийский характер».

"Практически каждая строка, каждая цифра бюджета буквально кричат о том, что США рассматривают нашу страну в качестве главного препона на пути утверждения своей военной монополии в мире. Это и обновление ВВС, на что будет потрачено 40 млрд долларов, и разработка новых ядерных боеголовок малой мощности, и расширение военной помощи Украине, и продолжение запрета на сотрудничество между Пентагоном и Министерством обороны РФ», — указал сенатор.

Крайне опасный шаг, предусмотренный бюджетом, — формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве, полагает он.

«Если здесь вовремя не остановиться, то это, в конечном счете, может привести к принципиально новому качеству военного противостояния, сравнимого с появлением ядерного оружия. Позиция России абсолютно ясна: космос не должен стать ареной боевых действий. В то же время никакого американского господства в космосе мы не допустим», — говорит Клинцевич.