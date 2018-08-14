Махачкала, 14 августа, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Раюдин Юсуфов, находящийся под арестом по громкому делу о хищениях денежных средств, считает, что его задержали незаконно. Он направил жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранителей, пишет «Коммерсантъ».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Жалоба

По данным издания, в своем обращении в ЕСПЧ бывший вице-премьер жалуется, что его задержание силовиками 5 февраля 2017 года в 06:30 и доставление в наручниках из Махачкалы в Москву было проведено незаконно, так как в это время ему еще не было предъявлено обвинение. Адвокат находящегося в «Лефортово» Юсуфова считает, что действия силовиков можно расценивать как похищение, т. е. уголовно наказуемое преступление.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Дагестане был задержан ряд высокопоставленных чиновников. В их числе оказались врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов. Подозреваемые в коррупционном преступлении члены правительства были доставлены в Москву. Им вменяют в вину мошенничество и превышение полномочий, в результате чего госказна недосчиталась более 100 млн рублей.

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