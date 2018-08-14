Москва, 14 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Спустя годы, минувшие с момента августовского путча 1991 года, стало понятно, что обе стороны конфликта не знали, как действовать правильно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 августа, комментируя итоги опроса, проведенного «Левада-центром», показавшего, что более половины граждан РФ считают, что в дни августовского путча 1991 года ни окружение Бориса Ельцина, ни сторонники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) не занимали правильной позиции.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. Россия «Да, я ошибся...»

«Сейчас, опираясь на знания того, что произошло после, мы видим, что и попытка все сохранить, и попытка все поломать — равно пагубны, — сказал Вассерман. — Похоже, что оптимальным путем был китайский, но, к сожалению, тогда об этом никто всерьез не думал. Получилось как в грустной поговорке — «если б я был такой умный сейчас, как моя жена потом». Тогда действительно обе стороны противостояния действовали явно ошибочно».

Кроме того, Вассерман признался, что на момент августовских событий 1991 года сам был против ГКЧП, хотя поддерживал скорее президента СССР Михаил Горбачева, нежели президента РСФСР Бориса Ельцина.

«Я не видел в действиях ГКЧП рационального смысла, — объяснил Вассерман. — По сути, они предлагали вернуть практически всё к догорбачевским вариантам и оставить только очень небольшие изменения, причем такие, каких было явно мало, и смысл которых был не очень понятен. Я полагал, что большая часть народа тогда тоже считала, что ГКЧП предлагает слишком мало и слишком поздно. Действовать надо существенно раньше».

Также Вассерман обратил внимание на то, что лидеры ГКЧП очень наглядно показали свою слабость.

«Когда во время пресс-конференции ГКЧП крупным планом показали трясущиеся руки вице-президента Янаева, это фактически убило саму идею ГКЧП, ибо стало видно — его участники сами боятся того, что делают, — констатировал Вассерман. — Рассказ же самого Горбачева о происходившем в Форосе изобилует противоречиями. Очевидно, что он, несомненно, знал о происходившем гораздо больше, чем рассказывал другим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «Левада-центром», более половины граждан России полагают, что в дни «августовского путча» 1991 года в СССР ни окружение Бориса Ельцина, ни сторонники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) не занимали правильную позицию.

Только 10% респондентов считают, что прав был Ельцин, а в правоте ГКЧП уверен только каждый сотый опрошенный.

Кроме того, 38% граждан считают путч и то, что за ним последовало, трагическими событиями с гибельными для страны последствиями. Ещё более трети респондентов уверены в том, что августовский путч был лишь частным эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве СССР.