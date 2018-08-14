Иваново, 14 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Иваново возбуждено уголовное дело в отношении ректора одного из высших учебных заведений, который подозревается в растрате 2,1 млн рублей, выделенных из бюджета. Об этом 14 августа сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ивановской области. Дело возбуждено по о статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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По версии следствия, руководитель вуза переводил деньги на расчетные счета аффилированных компаний, которые выполнили подрядные работы по завышенной стоимости. Ущерб от должностного преступления составил 2,1 млн рублей. Сейчас решается вопрос об аресте ректора.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай растраты в ивановских вузах. В 2016 году ректор Ивановского государственного химико-технологического университета был признан виновным в растрате. Ущерб по делу составил 9,5 млн рублей, а глава вуза был приговоре к трем годам лишения свободы условно.