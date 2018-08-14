Красногорск, 14 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. По Подмосковью 11−12 августа прокатилась новая волна «мусорных» протестов: на этот раз против планов властей расширить полигон «Непейно» в Дмитровском районе и построить мусороперерабатывающий завод в Сергиево-Посадском районе. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов, налицо острый социально-экологический конфликт при полном отсутствии конструктивного диалога местной власти с населением. Губернатор Подмосковья, в свою очередь, отмечает, что проблема разросшихся свалок и мусора зрела десятилетиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

13 августа в Дмитровском районе Московской области прошли публичные слушания по проекту расширения полигона «Непейно». По предварительным данным, большинство участников проголосовали против расширения свалки. Хлынов отметил, что территорию свалки «Непейно» придётся рекультивировать, так как она давно утратила свои экологические качества, и для восстановления потребуется не одно десятилетие.

«Территория является одним из возможных вариантов размещения мусороперерабатывающего комплекса. Однако для строительства комплекса районная власть пытается определить другой участок в очень ценном и живописном ландшафте у деревни Святогорово. Возникает дилемма. С другой стороны, это запущенная свалка, и её рекультивация необходима. Для того, чтобы определить качество разработки самого проекта рекультивации, нужны объективные данные, сейчас мы их не имеем. Глава района и районной администрации вместе с советом Общественной палаты заинтересованы в том, чтобы свалка была полностью изолирована, закрыта, а мусороперерабатывающий комплекс размещён на муниципальной земле в Святогорово. Землю могут продать и получить деньги из бюджета, и, возможно, дальше участвовать в этом «мусорном» бизнесе. Смотреть другие варианты размещения мусороперерабатывающего комплекса они не хотят», — заявил Хлынов.

Ещё одним очагом протестов в минувшие выходные стал Сергиево-Посадский район, где 12 августа активисты заблокировали подъезд мусоровозов к полигону «Сахарово». Они перегородили дорогу «живым щитом», выложив на асфальте надпись «Дорога смерти». Ранее в районе прошли публичные слушания по вопросу расширения полигона ТБО и строительства мусороперерабатывающего завода. Также в ночь на 13 августа была зафиксирована попытка поджога лагеря строительной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в подмосковном Волоколамске жители организовали крупный митинг против проекта расширения тела полигона свалки. Также протестовали в Балашихе, где люди недовольны ходом рекультивации полигона «Кучино». Применённые на полигоне технологии рекультивации (сжигание свалочного газа в открытых факелах и очистка фильтрата на установке обратного осмоса) так и не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы. Угольные фильтры и скрубберы для предварительной очистки свалочного газа были заказаны задним числом уже после запуска факела в начале декабря 2017 года, чем фактически признана необходимость предварительной очистки свалочного газа, которая ранее отрицалась исполнителем работ ООО «Экоком». О пуске факела на полигоне жители окружающих свалку районов узнали по окутавшему пол-Москвы удушливому смогу, о чём тогда писали все СМИ.

Несмотря на эти факты, новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин недавно во время посещения полигона признал «Кучино» «показательной площадкой», на которой всё делается верно. На следующем этапе министр считает необходимым перейти к выработке электрической и тепловой энергии, видимо, с помощью свалочных ТЭЦ. Свалочные ТЭЦ, по мнению многих специалистов, являются ещё более опасным способом сжигания свалочного газа даже в сравнении с его сжиганием на высокотемпературных факельных установках из-за слишком короткого времени экспозиции.

В Наро-Фоминске люди выходили на митинг против строительства мусоросжигательного завода, к строительству которого могут приступить в ближайшее время в рамках федерального проекта «Чистая страна». Первый такой завод «Чистой страны», несмотря на непрекращающиеся массовые протесты населения, уже строится в Воскресенском районе Московской области. По мнению многих членов Всероссийского общественного экспертного совета REGNUM-РАЕН по выходу из мусорного кризиса, нужно добиваться отмены положительного заключения государственной экологической экспертизы по Воскресенскому заводу, так как она выполнена крайне непрофессионально и не выдерживает никакой критики. При этом заключение государственной экологической экспертизы констатирует, что выбросы от якобы наилучших в мире мусосжигательных заводов фирмы Hitachi Zosen INOVA в варианте для России не соответствуют требованиям российского справочника по наилучшим технологиям по термическому обезвреживанию отходов. Таким образом, заводы «Чистой страны», по крайней мере те, которые собираются строить в России, не являются наилучшими доступными технологиями, к которым российская промышленность должна планомерно переходить в ближайшее время по планам правительства. Получается, что модернизация отрасли переработки отходов будет проведена на базе отсталых и «грязных» западных технологий, о чем неоднократно предупреждали независимые эксперты.

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